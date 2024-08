"Cicha śmierć". Zniszczyliśmy 25 proc. lądów i (prawie) nikt się tym nie przejął

Skala przeobrażenia Ziemi przez człowieka jest wręcz niewyobrażalna. Jeszcze tysiąc lat temu zaledwie 4 proc. lądów nadających się do zamieszkania służyło rolnictwu – zarówno hodowli zwierząt, jak i uprawie roślin. Dziś jest to już 45 proc. lądów. Jeśli dodamy do tego inne obszary porośnięte niższymi roślinami, z których korzystają dzikie zwierzęta, odsetek ten wzrośnie do 54 proc.