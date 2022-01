Spięcie w studiu. "Chodzi o to, żeby dzieci stały w rządku przed Czarnkiem"

- Mam nadzieję, że prezydent Andrzej Duda pójdzie po rozum do głowy i zawetuje tę ustawę. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wychować dzieci, które będą stały w rządku przed ministrem Czarnkiem i będą robiły to, co chce - oceniła Joanna Scheuring-Wielgus.