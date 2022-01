"Lex Czarnek" w Sejmie. Komisja odrzuciła wszystkie poprawki opozycji

"Lex Czarnek". Co zakłada?

Projekt ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka ma dać większe uprawnienia kuratorom. Zgodnie z założeniami, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie wykona zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do złożenia stosownych wyjaśnień, dlaczego nie zastosował się do jego poleceń.