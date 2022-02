Co prezydent Andrzej Duda zrobi z "lex Czarnek"? Nieoficjalne przecieki z Pałacu

Na razie były tylko znaki: pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda (o czym jako pierwsi informowaliśmy w WP) zaprosiła posłanki opozycji do Pałacu, by wysłuchać ich uwag i pretensji do "lex Czarnek". - Pani prezydentowa nieczęsto zaprasza polityków, a opozycji to już w ogóle. Jeśli to robi, to znaczy, że sprawa jest dla niej ważna. A jeśli dla niej jest ważna, to dla prezydenta także. To mocny sygnał polityczny, którego nie należy lekceważyć - mówi nam polityk PiS.