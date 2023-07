"Prosili Zełenskiego, żeby ochłonął". Awantura na szczycie NATO w Wilnie

W podobnym tonie wypowiada się dr Marcin Zaborowski. - Gwarancje bezpieczeństwa polegają na tym, że jak ktoś nas zaatakuje, to się nam pomaga. A Ukraina tego nie otrzymała. To, co mają otrzymać, czyli pomoc finansowa i militarna, przypomina model izraelski - bilateralnych relacji na linii USA-Izrael. Pytanie tylko, czy będzie to pasować pozostałym państwom NATO. Na razie gwarancje są niejasne, brakuje szczegółów. Nie wiadomo, na czym miałyby dokładnie polegać - ocenia były dyrektor PISM.