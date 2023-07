Niemcy triumfują? "Wolą dostarczać broń niż widzieć szybko Ukrainę w NATO"

- Co do samej decyzji Sojuszu ws. Ukrainy, to nie ma powodu, by wykrzykiwać "zdrada". Po pierwsze, jest wyraźna obietnica, że Ukraina znajdzie miejsce w NATO. Po drugie, jest wskazanie, że znajdzie się w Sojuszu po spełnieniu różnych warunków. To zasygnalizowanie, że kiedy Kijów wojnę wygra, będzie musiał wypełnić zalecenia, głównie dotyczące jakości państwa. Po trzecie i najważniejsze, Ukraina otrzymała od Ameryki, ale także od Niemiec i Francji, kolejne "pakiety pomocy". A od całego Sojuszu zapewnienie, że będzie ją konsekwentnie wspierał w bohaterskiej walce - podkreśla były ambasador RP w Berlinie i Waszyngtonie.