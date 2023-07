"Szczyt oczekiwań" w Wilnie. Niemcy i USA problemem Kijowa

To właśnie Memorandum Budapesztańskie miało być pewnikiem bezpieczeństwa Ukrainy. Kijów zobowiązał się wtedy do przekazania strategicznej broni nuklearnej Rosji i przystąpienia do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Zrobił to w zamian za zobowiązanie się do respektowania swojej suwerenności i integralności terytorialnej - właśnie przez Rosję.