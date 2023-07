"Z punktu widzenia Polski Ukraina powinna być w NATO". Jest ważny warunek

W tym tygodniu odbędzie się szczyt NATO w Wilnie. Wołodymyr Zełenski liczy na twarde gwarancje. - Spotykają się duże, usprawiedliwione, oczekiwania Ukrainy z bardzo różnymi podejściami do członkostwa Ukrainy w NATO. Emocje będą sięgały zenitu. Uważam, że kluczowa rola administracji USA poradzi sobie z tym. Widzimy silne przywództwo amerykańskie oraz sekretarza generalnego NATO, któremu przedłużono kadencję - komentował w programie "Newsroom WP" płk rez. Maciej Matysiak, ekspert Fundacji Stratpoints oraz były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. - Jens Stoltenberg posiada dużą zdolność uzyskiwania kompromisu. Z punktu widzenia Polski Ukraina powinna być w NATO. Pytanie tylko kiedy? Uzyska odpowiedź wyłącznie wtedy, gdy Ukraina będzie w stanie pokonać Rosję. Bez ustabilizowania sytuacji terytorialnej przystąpienie do Sojuszu nie będzie możliwe. Macedonia musiała dokonać zmiany nazwy kraju, by uzyskać zgodę na członkostwo w NATO. Tych elementów jest sporo, ale spójność terytorialna jest podstawowa. Państwo nie może być w otwartym konflikcie, bo to oznaczałoby wejście Sojuszu do wojny, a NATO jest z założenia sojuszem obronnym i nie wchodzi w konflikt jako strona agresywna. Putin nie ma zdolność kompromisu, który byłby dla nas wartościowy - dodał.