Spięcie z doradcą Bidena w Wilnie. "To wymówka"

- Mój syn miał 2 lata, kiedy Rosja najechała Ukrainę po raz pierwszy w 2014 roku. Czy powinienem przygotować mojego syna do bycia żołnierzem i walczyć z Rosjanami, kiedy będzie miał 17-18 lat? Powiedziano nam wtedy w 2014 roku, aby nie prosić o broń, negocjować z terrorystami i robić reformy. A teraz szczyt NATO każe nam dalej czekać. Więc proszę mi doradzić, co mam powiedzieć mojemu synowi: że prezydent Biden i NATO nie zaprosiły Ukrainy do NATO, bo boi się Rosji, boi się Rosja przegrywa, boi się zwycięstwa Ukrainy? - zapytała Kaleniuk Sullivana.