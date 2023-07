Rosja może tylko się bronić? Głos z kuluarów NATO [RELACJA NA ŻYWO]

Warunki, jakie Ukraina musi spełnić, by wejść do NATO, nie są tajemnicą. Chodzi o reformy antykorupcyjne i demokratyczne - powiedział we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Przyznał, że rozumie stanowisko władz Ukrainy ws. braku formalnego zaproszenia do sojuszu.

Pytany, jak USA definiują koniec wojny i czy droga Ukrainy do NATO może potrwać wiele lat, rzecznik resortu stwierdził, że odpowiedź na to pytanie wymagałaby odpowiedzi na "wiele hipotetycznych kwestii na temat bardzo nieprzewidywalnej sytuacji". Wskazał też, że sojusznicy nie zdecydowali się określić ram czasowych dla ukraińskiej akcesji.





Miller zapowiedział też, że w nadchodzących dniach USA zaprezentują propozycję przejściowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.