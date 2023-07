Potężny problem Rosji. "Totalne otoczenie" Królewca

Po wielu miesiącach negocjacji i przepychanek turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan dał w końcu zielone światło na przyjęcie Szwecji do NATO. W związku z decyzją Erdogana Szwecja stanie się wkrótce 32 członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co prawda ostateczna data wejścia Sztokholmu do Sojuszu nie jest jeszcze znana, ale tureckie "tak" czyni to formalnością.