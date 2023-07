Szwecja i Finlandia w NATO. Ławrow zapowiada podjęcie kroków

W poniedziałek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotkał się w Wilnie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem oraz premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem. Po tej rozmowie szef Paktu poinformował, że turecki przywódca zgodził się przekazać wniosek o akcesję Szwecji do Sojuszu pod głosowanie w parlamencie. Oznacza to, że droga skandynawskiego państwa do NATO jest otwarta.