Tak odpowiedzą Rosji? Przełomowe ustalenia państw NATO [RELACJA NA ŻYWO]

"Bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO zależy od Ukrainy. Kiedy aplikowaliśmy do NATO, byliśmy szczerzy: Ukraina jest już de facto w Sojuszu. Nasza broń jest bronią Sojuszu. Nasze wartości są tym, w co wierzy Sojusz. Nasza obrona jest właśnie elementem formuły Europy, która czyni ją zjednoczoną, wolną i pokojową. Wilno musi to wszystko potwierdzić" - pisze na Twitterze Wołodymyr Zełenski.