"Bez udziału Ukrainy". Gorzkie słowa Zełenskiego

"Bezprecedensowe i absurdalne"

"To bezprecedensowe i absurdalne, gdy nie określono ram czasowych ani zaproszenia, ani członkostwa Ukrainy. Jednocześnie dodaje się niejasne sformułowanie o 'warunkach' nawet w przypadku zaproszenia Ukrainy" - napisał. "Wydaje się, że nie ma gotowości ani do zaproszenia Ukrainy do NATO, ani do przyjęcia jej do Sojuszu" - stwierdził.