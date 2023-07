Erdogan wystawił Putina. "Nie wykluczam, że spodziewa się puczu"

W przededniu szczytu NATO w Wilnie turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan porządnie zepsuł humor Władimirowi Putinowi. Nie dość, że Ankara zwolniła do Kijowa pięciu ukraińskich żołnierzy, to jeszcze wsparła przystąpienie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według ekspertów, to policzek dla Kremla i gra Erdogana na osłabienie Rosji.