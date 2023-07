Ich walkę śledził cały świat. Zełenski z niespodziewanymi gośćmi

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o powrocie do kraju pięciu dowódców pułku "AZOW", którzy zostali pojmani przez stronę rosyjską, a następnie wywiezieni do Turcji. Mieli tam pozostać do końca wojny, tymczasem z decyzją tureckiego prezydenta niespodziewanie wracają do domu.