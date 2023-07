USA daje śmiercionośną broń. Ale stawia Ukrainie warunek [RELACJA NA ŻYWO]

„To, że kraj w stanie wojny nie może zostać członkiem NATO, wiedzą wszyscy. Najważniejsze jest jednak to, jakie jest stanowisko rządu federalnego na czas powojenny. (…) Niemcy są ponownie jednym z krajów NATO, który nie udziela Ukrainie ważnego i możliwego wsparcia” - powiedział ekspert ds. polityki zagranicznej Norbert Roettgen (CDU) w wywiadzie dla portalu RTL/ntv.

Roettgen zarzucił niemieckiemu rządowi brak jasnego stanowiska ws. Ukrainy. Potwierdził, że błędem było pozbawienie Ukrainy w 2008 roku perspektywy akcesji do NATO. - To, co wydarzyło się w Bukareszcie w 2008 roku, było dla Ukrainy najgorszym, co ją mogło spotkać. Z jednej strony drzwi NATO zostały uchylone na Ukrainę, co Putin mógł odebrać jako prowokację. A z drugiej strony nie zrobiono nic, by zbliżyć Ukrainę do tego celu, a tym samym uchronić ją przed Rosją - podkreślił polityk.