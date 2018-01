Proponował dzieciom wymianę nagich zdjęć. 62-latek został zatrzymany

Mężczyzna używając internetowych komunikatorów podawał się za dziecko i proponował wymianę intymnych zdjęć. Postawiono mu zarzut prezentowania treści pornograficznych.

Jak poinformowała małopolska policja, zatrzymanie 62-latka było efektem kilkumiesięcznej pracy policjantów z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Mężczyźnie zostały postawione dwa zarzuty prezentowania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz jeden składania propozycji obcowania płciowego. 62-latek przyznał się do ich popełnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.

Do zatrzymania mieszkańca jednej z podkrakowskich wsi doszło 19 grudnia 2017 r., ale dopiero teraz policja o nim poinformowała. Mężczyźnie grozi kara do 12 lat więzienia. Policja zaapelowała też, aby kontrolować, co oglądają w dzieci w internecie, i uświadamiać jakie je zagrożenia czekają.