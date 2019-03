Prognoza pogody na początek wiosny. Ciepły weekend. Potem będzie dużo gorzej

Z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Synoptycy zapowiadają bardzo ładny początek wiosny. W weekend temperatura wzrośnie nawet do 20 stopni. Ale nie ma co się zanadto cieszyć. W przyszłym tygodniu wróci ochłodzenie.



Zapowiada się piękna sobota (East News)

W piątek na zachodzie i południu temperatura dobije do 18. kreski. W sobotę będzie jeszcze cieplej, a termometry prawie w całym kraju (za wyjątkiem północnych krańców) wskażą od 15 – 19 stopni, natomiast na Dolnym Śląsku temperatura wzrośnie nawet do 20 kreski.

Z prognoz długoterminowych wynika, że w przyszłym tygodniu, od wtorku, w całym kraju ochłodzi się i temperatura spadnie zdecydowanie poniżej 10. kreski. Przeważać będą dni pochmurne z opadami deszczu, na wschodzie i w górach może popadać deszcz ze śniegiem i śnieg.

Dodatkowo oprócz chmur i opadów zapowiada się wietrzny tydzień.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek na południu kraju pogodę kształtował będzie pogodny wyż znad Węgier. Natomiast północna, centralna i wschodnia, a do południa także zachodnia Polska będzie pod wpływem płytkiej zatoki niżowej związanej z niżem znad Morza Norweskiego i północnej Skandynawii. Tutaj oddziaływać będzie rozmyta strefa frontu atmosferycznego.

Z kierunków zachodnich będą napływać cieplejsze masy powietrza.

Przez cały dzień pogodnie, dość słonecznie i bez opadów będzie na południu kraju (od Dolnego Śląska po Podkarpacie).

Niestety, w północnej Polsce (od Pomorskiego po Podlasie) oraz w centrum i na wschodzie kraju (w Łódzkim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie), za sprawą rozmytego frontu atmosferycznego. Na niebie przeważać będą chmury i miejscami od czasu do czasu pokropi słaby deszcz. W przerwach pomiędzy opadami będą pojawiać się przejaśnienia i zza chmur wyglądać będzie słońce.

Do południa będzie się chmurzyć i popada słaby deszcz, także na zachodzie kraju (w Zachodniopomorskim, Lubuskim i Wielkopolsce), ale tutaj po południu pogoda się poprawi – opady zanikną, przejaśni się i wyjrzy do nas słońce.

W ciągu dnia termometry wskażą od (+10) – (+12) st. C w centrum i na wschodzie do (+13) – (+15) st. C na zachodzie kraju.

Prognoza pogody na piątek

W piątek do południa na przeważającym obszarze kraju będzie się chmurzyć i od czasu do czasu słabo pokropi deszcz. Jedynie na zachodzie i południowym – zachodzie Polski (w Lubuskim i na Dolnym Śląsku) będzie pogodnie, w miarę słonecznie i bez opadów.

Po południu już prawie w całej Polsce będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów, ze zmiennym zachmurzeniem warstwowo-kłębiastym i kłębiastym. Tylko na południu kraju (od Opolszczyzny po Podkarpacie) będzie pochmurno i okresami słabo popada deszcz.

Będzie ciepło. Termometry wskażą od (+9) – (+13) st. C na północnym-wschodzie, wschodzie i południu kraju do (+16) – (+19) st. C na zachodzie Polski.

Prognoza pogody na sobotę

Cała sobota na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodna i w miarę słoneczna.

Dopiero po południu w północno-zachodniej i północnej Polsce będzie się mocniej chmurzyć i tutaj popada słaby, przelotny deszcz.

W ciągu dnia termometry wskażą od (+13) – (+15) st. C na wschodzie kraju do (+18) – (+20) st. C na zachodzie Polski.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę na przeważającym obszarze Polski będzie pogodnie, dość słonecznie i bez opadów. Jedynie w pasie południowym kraju (od Dolnego Śląska po Podkarpacie) będzie się mocniej chmurzyć i miejscami popada słaby deszcz.

W ciągu dnia termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od (+9) do (+13) st. C. Chłodniej w pasie wybrzeża, tutaj od (+6) – (+8) st. C.

