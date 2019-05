Prognoza pogody na dziś – czwartek 16 maja. Coraz lepsze prognozy pogody. Dzisiaj na termometrach nawet 20 st. C.

Prognoza pogody na dziś (czwartek 16 maja). Coraz cieplej we Wrocławiu i Krakowie. W Warszawie nawet 20 st. C. W Gdańsku prognozy przewidują niską temperaturę i bardzo silny wiatr.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza pogody na czwartek 16 maja. (Fotolia, Fot: famveldman)

Prognoza pogody na dziś – Warszawa

Prognoza pogody na dziś napawa sporym optymizmem. Wysokie temperatury pojawią się już rano. O godzinie 8 rano termometry pokażą 15 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 14 st. C. Ciepły poranek jest zapowiedzią jeszcze cieplejszego dnia. Po południu słupki rtęci powędrują do 20 st. C, a odczuwalne będzie 17 st. C. W czwartek osłabnie również wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś 11-15 km/h. Aurę przed południem mogą zepsuć przelotne opady deszczu, a od godziny 17 nad Warszawą mogą pojawiać się burze.

Prognoza pogody na dziś – Kraków

O wiele cieplej będzie dziś w Krakowie. W miejsce opadów deszczu pojawi się dziś całkowite zachmurzenie. Rano mogą pojawić się zamglenia. O godzinie 9 rano termometry odnotują 9 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Po południu ociepli się do 18 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 16 st. C. Uczucie ciepła nie będzie zakłócał niewielki wiatr. Jego prędkość przez większość dnia nie przekroczy 10 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Wrocław

W czwartek pogoda ulegnie poprawie również we Wrocławiu. Poranek przyniesie przelotne opady deszczu i temperaturę wynoszącą 11 st. C (odczuwalne 5 st. C). Na lepszą aurę można liczyć po południu. Od godziny 13 nie powinno padać. Dodatkowo wzrośnie temperatura. Tremometry pokażą 16 st. C (odczuwalne 15 st. C). W czwartek ucichnie wiatr. Jego prędkość nie powinna przekraczać 10 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Gdańsk