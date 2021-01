Prognoza pogody na czwartek, 21 stycznia. To już koniec zimy? Nadchodzi odwilż

Pogoda w czwartek zapewne nie spodoba się sympatykom zimy. Być może dla wielu osób jest to ostatni dzwonek na przejażdżkę sankami. W wielu województwach już dziś może stopnieć śnieg. Wpływ na to ma dodatnia temperatura.

Pogoda w czwartek, 21 stycznia. W całym kraju dodatnie temperatury

Najzimniej na północnym wschodzie - tam termometry pokażą 1 stopień C. W centrum do 3 stopni C. Na zachodzie najcieplej - tam od 8 do 10 stopni C. W południe ciśnienie w Warszawie wyniesie 994 hPa i będzie spadać.