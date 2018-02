Proces ws. Iwony Cygan może rozpocząć się bez przeszkód

Uchylono postanowienie sądu okręgowego o zwrocie aktu oskarżenia śledczym. Tym samym proces w sprawie głośnego zabójstwa 17-latki może się rozpocząć bez przeszkód.



Na początku stycznia pojawiła się informacaja, że sąd zwrócił do uzupełnienia akta w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Powodem był brak pełnego opisu czynów, których popełnienie zarzuca się konkretnym policjantom. Sędzia Marzena Ossolińska-Plęs tłumaczyła wówczas, że w tej sytuacji oskarżeni nie wiedzą jakie zarzuty im przedstawiono, a ona nie miała innego wyjścia jak zwrócić akt oskarżenia do uzupełnienia.

- Będzie trzeba prowadzić sprawę z wyłączeniem jawności oraz wyznaczyć tzw. strefę bezpieczeństwa, ale nie są to trudności na tyle istotne, by uniemożliwiły przeprowadzenie ustawy - mówi sędzia Stanisław Sielski w rozmowie z RMF FM. Dodaje, że prokurator wpisując niektóre zarzuty do części tajnej aktu oskarżenia postępował zgodnie z prawem.