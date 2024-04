Próbował zepchnąć radiowóz do rowu. Pościg za pijanym kierowcą

- Kierujący nie stosował się do sygnałów, w pewnym momencie próbował zepchnąć radiowóz do rowu, przez co udało mu się zniknąć funkcjonariuszom z oczu. Ci jednak nie dali za wygraną, ustalili adres kierującego i niezwłocznie się tam udali. Na miejscu zastali audi i mężczyznę, którego widzieli za kierownicą w trakcie pościgu. Mężczyzna powiedział policjantom, że faktycznie jeździł swoim samochodem, ale wykorzystywał go do pryskania sadu - relacjonuje młodsza aspirant Agata Słowińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.