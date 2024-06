Próbował zabić sąsiada tasakiem. Dramatyczne sceny w Gdyni

Policjanci ustalili, że tego samego dnia sprawca groził pokrzywdzonemu, ponadto w kwietniu zabrał mu konsolę do gier. Zdaniem śledczych na początku czerwca groził jego żonie i dzieciom pozbawieniem życia i spaleniem domu oraz zmuszał ją do wypłacenia pieniędzy za przejazd przez działkę należącą do niego.