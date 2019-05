Problemy z wylotem Morawieckiego. Wszystko przez strajk

Premier Morawiecki wyleciał w końcu z lotniska w Warszawie. Lot został opóźniony o ponad 3 godziny. Wszystko przez strajk kontrolerów ruchu lotniczego w Brukseli.

W wyniku niespodziewanego strajku rozpatrywano alternatywne trasy dotarcia do Brukseli. Jak informował Mateusz Ratajczak, dziennikarz WP oraz money.pl, pod uwagębrano również lot do Eindhoven, jednak okazało się, że nie będzie się to opłacać.