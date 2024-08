Problemy z turystami nad morzem. To oni ratują sezon

- Niemcy ratują nam sezon w Międzyzdrojach i gdyby nie oni, to byłoby naprawdę cienko - mówi pani Izabela, cytowana przez "Fakt", która zajmuje się sprzedażą biletów na kolejkę turystyczną. Zgodnie z jej słowami, co najmniej połowa klientów to Niemcy. - Uważam, że to dobrzy klienci. Na pewno się nie targują - dodaje.