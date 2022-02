Prezydent Biden: kiedy Amerykanie i Rosjanie zaczną strzelać do siebie, będziemy mieć wojnę światową

Joe Bidena: kiedy Amerykanie i Rosjanie zaczną strzelać do siebie, będziemy mieć wojnę światową

Prezydent podkreślił, nie wyśle na Ukrainę wojsk, bo "kiedy Amerykanie i Rosjanie zaczną strzelać do siebie, będziemy mieć wojnę światową". Jednocześnie ocenił, że nawet jeśli rosyjski prezydent Putin jest "na tyle głupi, by wejść (do Ukrainy - red.), jest też na tyle mądry, by nie zrobić nic, co negatywnie wpłynęłoby na obywateli USA".