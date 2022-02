Odkryto tajną bazę rakietową Korei Płn. "Zdolne do uderzenia w Stany Zjednoczone"

Informacje związane z Hoejung-ni pojawiły się równolegle do nowego raportu, który ostrzega, że ​​hakerzy z Korei Północnej zaatakowali co najmniej trzy giełdy kryptowalut w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Śledczy donoszą, że w okresie od 2020 r. do połowy 2021 r. ukradziono wówczas kryptowalutę o wartości ponad 37 milionów funtów, aby sfinansować i rozwinąć programy jądrowe i balistyczne.