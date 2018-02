Premier Izraela odpowiada Morawieckiemu. Żąda pilnej rozmowy

Premier Izraela Benjamin Netanyahu wydał w sobotę po południu oficjalne oświadczenie. Mówi o swoim oburzeniu słowami Morawieckiego, krytykuje "niezrozumienie historii i brak wrażliwości". Zapowiada również pilną rozmowę z polskim premierem.

Izraelski dziennikarz pyta o nowelizację IPN

Izraelski dziennikarz, Ronen Bergman, zapytał Mateusza Morawieckiego o znowelizowaną ustawę o IPN. - Jaki jest cel, jaki jest przekaz, który chce pan przekazać całemu światu? Bo reakcja jest zupełnie odwrotna i przez to jeszcze większa uwaga jest poświęcona tym straszliwym zbrodniom - brzmiało pytanie na panelu dyskusyjnym w Monachium.

- Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy Holokaustu. Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy - odpowiedział szef polskiego rządu.