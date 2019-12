Poznań. "Świąteczny cud" dla sześciomiesięcznego Alexa Jutrzenki. Udało się zebrać 9 mln złotych

Mały Alex cierpi na rdzeniowy zanik mięśni, SMA typu 1. Aby go uratować, potrzebna jest kosztowna terapia w USA. Kwotę udało się zebrać w wigilię Bożego Narodzenia. To największa akcja w historii Fundacji Siepomaga.

Alex Jutrzenka przyszedł na świat ze śmiertelną chorobą. Początkowo nic nie wskazywało tragedii. W pewnym momencie chłopiec zaczął słabnąć. Rodzice do szpitala trafili w ostatniej chwili. Diagnoza wykazała rdzeniowy zanik mięśni, SMA typu 1. Wiele dzieci ginie przed drugimi urodzinami. Leki są bardzo drogie i mało dostępne.

Sześciomiesięczne dziecko jest leczone Spiranzą, która spowolni rozwój choroby, ale nie wyleczy Alexa. Jednorazowa terapia lekiem Zolgensma to jedyna szansa na uratowanie życia malca. Koszt wynosi jednak 2,5 mln dolarów. Rodzice chłopca założyli w internecie zbiórkę, aby wyjechać do USA. Całą gotówkę, 9 mln złotych, udało się zebrać w wigilię Bożego Narodzenia.

W pomoc zaangażowało się prawie 173 tys. osób. To największa zbiórka w historii serwisu siepomaga.pl. "Świąteczny cud dla Alexa ziścił się na naszych oczach" - napisano w opisie akcji po zebraniu pieniędzy. Dziecko do USA poleci na początku stycznia. Zbiórka potrwa jeszcze do połowy miesiąca. Nadwyżka zostanie przekazana na pozostałe koszty przejazdu i rehabilitację.