Poznań. Były ksiądz podejrzany o gwałty na nieletnim pracuje w diecezji. Ofiara zabrała głos

Ofiara byłego księdza Krzysztofa G. jest oburzona, że jej prześladowca został zatrudniony w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. - To skandal, że dostał pracę w instytucji podległej kurii - mówi Szymon Bączkowski.

Poznań: kuria odpowiada na zarzuty

Krzysztof G. usłyszał prokuratorskie zarzuty

Jak wynika z ustaleń prokuratury Krzysztof G. przez 10 lat wykorzystywał seksualnie Szymona, ministranta z Chodzieży. - Oprócz co najmniej kilkudziesięciu gwałtów, byłemu księdzu zarzucono również to, że co najmniej kilkadziesiąt razy nadużył stosunku zależności między nim a ministrantem. Wykorzystał również jego trudną sytuację życiową oraz późniejsze uzależnienie od alkoholu i doprowadzał do obcowania płciowego - mówił po postawieniu zarzutów byłemu księdzu prokurator Michał Smętkowski, rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej.