Poznań. Sprawa b. księdza Krzysztofa G. Jest oświadczenie kurii

Kuria Metropolitalna w Poznaniu wydała oświadczenie dotyczące zatrudnienia byłego księdza Krzysztofa G., podejrzanego o pedofilię. Tłumaczy w nim, że "nie pracuje on w kurii" lecz w "diecezjalnym archiwum".

Były ksiądz Krzysztof G. usłyszał w grudniu ubiegłego roku zarzuty co najmniej kilkudziesięciu gwałtów na ministrancie. Rok wcześniej usunięto go ze stanu duchownego. Kościół nie zapomniał jednak o byłym duchownym i wyciągnął do niego pomocną rękę. Krzysztof G. został zatrudniony w poznańskiej kurii - w archiwum diecezjalnym akt dawnych - poinformowała w środę "Gazeta Wyborcza".