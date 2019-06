Kuria nie zostanie przeszukania. "To ostateczna forma przymusu"

Zamknięto sprawę ewentualnego przeszukania poznańskiej kurii. Prokuratura przyjęła wyjaśnienie dotyczące potrzebnych śledczym dokumentów ws. księdza pedofila. - Nie chce mi się wierzyć, że w kurii nic nie zostało - twierdzi prawnik molestowanego mężczyzny.

- To ostateczna forma przymusu. Można po nią sięgać, gdy ktoś nie wydaje dokumentów ze złej woli. Tymczasem nie mamy podstaw, by informacje przekazane przez kurię uznać za nieprawdziwe. Nie zakładamy złej woli arcybiskupa - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" rzecznik poznańskiej prokuratury Michał Smętkowski.

Śledczy zażądali od poznańskiej kurii wydania dokumentów dotyczących skazanego przez sąd biskupi księdza pedofila. Abp Stanisław Gądecki stwierdził, że nie może tego zrobić, bo zgodnie z procedurą przekazano je do Watykanu.

Przeszukania kurii żądał prawnik molestowanego w dzieciństwie mężczyzny. - Prokuratura wywiesiła białą flagę. Rozumiem, że jeśli teraz prokurator poprosi kogoś o dokumenty, to wystarczy powiedzieć, że się ich nie ma i prokurator odpuści. Żałuję, że prokurator nie spróbował nawet ustalić, czy w kurii zostały jakieś odpisy z akt - stwierdził pełnomocnik Artur Nowak.

Śledczy zamierzają zwrócić się do Watykanu z wnioskiem o międzynarodową pomoc prawną w uzyskaniu dokumentów. - To przedłuży śledztwo co najmniej o rok. Powstaje też pytanie, czy Watykan udostępni te akta - twierdzi Nowak.