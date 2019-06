Abp Stanisław Gądecki nie wydał prokuraturze dokumentów ws. księdza

Możliwe, że dojdzie do przeszukania poznańskiej kurii. Abp Stanisław Gądecki, mimo nakazu prokuratorskiego, nie przekazał śledczym dokumentów ws. księdza podejrzewanego o pedofilię. Pełnomocnik domniemanej ofiary chce interwencji w tej sprawie.

- Z tego, co wiem, prokurator wysłał pisma do Prokuratury Krajowej, żeby ona podjęła decyzję w tej sprawie, co ma robić dalej - powiedzial w rozmowie z TVN24 Artur Nowak, pełnomocnik Szymona Bączkowskiego.