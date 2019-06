Wniosek o przeszukanie kurii. Abp Gądecki nie wydał dokumentów

- Pełnomocnik ofiary księdza chce przeszukania w siedzibie kurii. Decyzja ma zapaść w Prokuraturze Krajowej - informuje w sobotę "Gazeta Wyborcza". Według dziennika arcybiskup Stanisław Gądecki nie wydał śledczym dokumentów ws. księdza podejrzewanego o molestowanie seksualne dzieci.



Sprawa bez precedensu

Obrońca molestowanego ministranta złożył już wniosek o przeszukanie poznańskiej kurii. Śledczy wstrzymali się jednak od ostatecznej decyzji. - Na pewno decyzji nie podejmę do końca czerwca, ponieważ akta sprawy wysyłam do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu z wnioskiem o przedłużenie śledztwa. Dołączę też do akt moje stanowisko celem jego akceptacji przez przełożonych. Nie ujawnię go, dopóki się z nim nie zapoznają - mówił "Wyborczej" prok. Paweł Ciesielczyk. Równocześnie zaznaczył, że "prawo przewiduje taką możliwość (przeszukania - przyp. red.) i będę ją rozważał.