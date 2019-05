Poznań. Awionetka uderzyła o ziemię. Jedna osoba ranna

Lotnisko w Ligowcu pod Poznaniem - to tam w sobotę rano doszło do wypadku awionetki. Maszyna z niewyjaśnionych przyczyn spadła na ziemię. Ranny pilot został przewieziony do szpitala.

Pilot wyszedł z wraku maszyny o własnych siłach

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował, że pilot wyszedł z wraku o własnych siłach. Awionetka, która uległa awarii to maszyna typu ultralight.

Do wypadku miało dojść podczas próby poderwania jej do lotu. Samolot spadł z wysokości kilku metrów na past startowy.

Wypadek awionetki. Policja i eksperci lotniczy badają przyczyny

Okoliczności zdarzenia wyjaśni policja. Na miejscu pojawili się też biegli z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Lotnisko w Ligowcu powstało na potrzeby działań wojskowych w czasie II wojny światowej. W latach 1947-1953 pilotów szybowców szkoliła tu Liga Lotnicza - stąd nazwa Ligowiec.