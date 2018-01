Poznań: agresywny pacjent zaatakował ratownika. Policja wyznaczyła nagrodę za jego wskazanie

Od kilku miesięcy poznańska policja próbuje zidentyfikować mężczyznę, który zaatakował w szpitalu ratownika medycznego. Bezskutecznie. Komendant policji wyznaczył nagrodę, dla osoby, która pomoże w jego schwytaniu.

Krewki pacjent pojawił się w Szpitalu Klinicznym przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu 11 sierpnia ubiegłego roku. Na izbie przyjęć domagał się natychmiastowego przyjęcia przez lekarza. Gdy okazało się to niemożliwe, wszczął awanturę. Personel medyczny próbował go uspokoić. Wtedy mężczyzna zaatakował ratownika - uderzył go w twarz.