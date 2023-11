Potężny pożar w Rosji. Ogień widziany z samolotu

Od początku wojny z Ukrainą w Rosji dochodzi do serii pożarów. Płoną rafinerie, fabryki amunicji, budynki służb, ale także kompleksy mieszkaniowe i markety. Według niektórych to efekt sabotażu ukraińskich lub proukraińskich działaczy w odwecie za rosyjską inwazję. W wielu przypadkach nie zostało to jednak potwierdzone.