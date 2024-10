Posłanka Kinga Gajewska złamała sejmowe przepisy. Zaliczyła 392 dni spóźnienia

To publiczny dokument, w którym posłowie są zobowiązani do zgłaszania informacji o otrzymanych korzyściach materialnych, takich jak darowizny, wyjazdy czy usługi finansowane przez osoby trzecie. Ma na celu zapewnienie przejrzystości działań parlamentarzystów i unikanie konfliktu interesów. I poseł ma 30 dni na jego uzupełnienie. Gajewska zrobiła to - jak wyliczyliśmy - po 392 dniach.