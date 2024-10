Porwali, pobili i ciało wrzucili do Warty. Szokujące zabójstwo Fabiana

Gdy nastolatek konał lub już nie żyj, rozebrali go do bielizny, oblali nieznaną substancją, włożyli do worka i wrzucili do Warty - przekazał gazeta.pl prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Ciała do dziś nie odnaleziono.