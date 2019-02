Politycy PiS mają to powtarzać jak katarynki. Ujawniono treść "przekazów dnia"

Nie dziwmy się, kiedy ministrowie i posłowie PiS jeden za drugim powtarzają w kółko te same zdania. To efekt partyjnych "przekazów dnia" rozsyłanych politykom. Co kilka dni dostają do zapamiętania zdania i opinie, które powinni wypowiadać publicznie.

Politycy PiS posługują się w wypowiedziach "przekazem dnia". (Agencja Gazeta, Fot: Kamiński Sławomir)

Instrukcje dla polityków PiS ujawnia serwis TVN24. W przekazie dnia z 20 lutego czytamy m.in.: "Koalicja Europejska to egzotyczna koalicja, zbudowana na strachu przed PiS, która będzie starała się nas wciągać w emocjonalne, agresywne starcia. To pospolite ruszenie". Według instrukcji Grzegorz Schetyna tworzy "koalicję strachu" i będzie połykał "przystawki".

Kolejny przekaz dotyczył partii Wiosna Roberta Biedronia: "Biedroń mówi o chęci zakończenia wojny, a sam chce otwierać jej nowy rozdział, wojnę na światopoglądy i wojnę religijną". Na ich tle rządzący oraz Prawo i Sprawiedliwość mają być przedstawiani jako ludzie, których "znakiem firmowym jest wiarygodności i dotrzymywanie obietnic".

Typowy "przekaz dnia" liczy nawet dwie strony tekstu do zapamiętania. Ważniejsze tezy są napisane wielkimi literami oraz czerwonym drukiem.

Powtarzają jak katarynki

Jak podaje TVN 24 sformułowań z przekazów dnia użyła w swoich wypowiedziach minister Elżbieta Rafalska. Jednak nietrudno znaleźć poszczególne fragmenty w wypowiedziach premiera Mateusza Morawieckiego czy Tomasza Poręby, europosła i szefa sztabu w kampanii do Parlamentu Europejskiego.

Nikt nie miał szans przegadać Karola Karskiego (PiS), który w studiu TVP Info rzucał jednym cytatem z "przekazu dnia" za drugim. - PiS jest partią, która wywiązuje się ze swoich obietnic wyborczych; można powiedzieć, że wiarygodność jest naszym znakiem firmowym - recytował jak z nut.

Politycy mieli też przykazane, aby zagrzewać opinię publiczną do dzisiejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości: mają zostać przedstawione kolejne propozycje programowe przed zbliżającym się maratonem wyborczym.

Tak się robi politykę

W zaleceniach jest też fragment jak komentować sondaże wyborcze. Partyjny podpowiadacz radzi: "do wszystkich sondaży podchodzimy na spokojnie i z pokorą. Na razie totalna opozycja nie ma żadnej wspólnej oferty programowej na wybory, nie mówiąc o wspólnych kandydatach".

Przypomnijmy, że "przekazy dnia" wyciekają co jakiś czas. W zeszłym roku ujawniono instrukcję - co mówić o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Z przekazów dnia miał korzystać również Donald Tusk, w czasie gdy kierował rządem. Jak donosił "Dziennik" kancelaria wysyłała przekaz dwa razy dziennie. W wystąpieniach w radiu i w telewizji politycy PO mieli zajmować się głównie krytykowaniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wychwalaniem premiera Tuska.