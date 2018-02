Policja tłumaczy skucie Frasyniuka. "Zachowano godność osobistą"

Władysław Frasyniuk został zatrzymany po godz. 6 rano i w kajdankach pojechał do prokuratury. Zastanawiano się, czy taki środek przymusu był zasadny. Policja wydała właśnie oświadczenie w tej sprawie.

Frasyniuk relacjonował, że podczas zatrzymania jeden z policjantów był zamaskowany i nagrywał jego zatrzymanie kamerą. Jak sam mówi, zatrzymano go po godz. 6 rano i zawieziono do prokuratury w Oleśnicy. Tam przyjechał prokurator z Warszawy. – Spotkaliśmy się w połowie drogi – skomentował. W komunikacie policji zaznaczono, że "wszystkie czynności zostały wykonane zgodnie z prawem".

Inaczej widział to Frasyniuk. – Nie pozwolono mi na nic prócz tego, że mogłem się ubrać. Policjanci przestraszyli się psów, które zaczęły szczekać – powiedział nam. Komentując zatrzymanie, stwierdził, że zaskoczyło go to, że skuto go kajdankami do tyłu. "Użycie kajdanek wynika z obowiązujących przepisów dotyczących doprowadzenia osoby zatrzymanej" – wyjaśniono.