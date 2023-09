Polak umarł w Austrii. Skandaliczne zachowanie policji

Pani Ewelina opowiada, że teraz rodzina ma ogromne problemy ze sprowadzeniem zwłok ojca do kraju. Austria oczekuje zapłaty 4 tys. euro za pochówek. Policja ponoć tłumaczy całą sytuację problemami z przepływem informacji. - To jest niedopuszczalne tłumaczenie z ich strony. Mogliby zamilknąć, a nie głupio się tłumaczyć - powiedziała córka zmarłego. Zapowiedziała, że wystąpi do policji z roszczeniami w sprawie zaniedbania.