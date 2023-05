Polacy w kolejce do brytyjskiego tronu

Nie ma oficjalnej i pełnej listy sukcesji. Dokładna liczba potencjalnych kandydatów do tronu jest trudna do ustalenia. W ostatnim czasie mówiło się o ponad 10 tys. nazwisk. Co ciekawe, wśród nich znajdują się Polacy. Pierwsi z nich plasują się w połowie listy (łącznie znajduje się na niej kilkunastu Polaków). Są potomkami między innymi księżniczki pruskiej Luizy, która wyszła za mąż za Antoniego Radziwiłła. Ich potomkowie w teorii są w kolejce do brytyjskiego tronu. W praktyce ich szanse są bliskie zeru, gdyż wcześniej musiałoby dojść do serii nieprzewidzianych i tragicznych w skutkach wydarzeń, które wyniosłyby ich na szczyt listy.