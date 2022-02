Polacy uwięzieni na Zanzibarze. "Opóźnienie to 16 godzin i 15 minut"

W odpowiedzi na pytanie "Faktu" biuro ITAKA zapewnia, że opóźnienia spowodowane są przez usterkę techniczną maszyny. "Przelot jest realizowany przez linię Enter Air, dysponujące informacjami o rodzaju awarii. Po otrzymaniu od przewoźnika informacji o spodziewanym czasie opóźnienia wylotu Klienci ITAKI zostali przewiezieni do hotelu Golden Tulip. Aktualnie została zakończona odprawa Klientów na lotnisku w Zanzibarze. Klienci oczekują na boarding. Planowy wylot do Polski: godz. 15.00 czasu lokalnego, przewidziane opóźnienie przylotu do Polski przewoźnik określił na 16 godz. 15 min" - informuje "Fakt" przedstawicielka biura podróży.