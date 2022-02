Po policyjnej interwencji wylądował w szpitalu

Po policyjnej interwencji pan Wojciech trafił do szpitala. Ma uszkodzony kręgosłup na odcinku lędźwiowym, częściowo sparaliżowaną połowę twarzy i nie do końca władną lewą rękę i nogę. Od wtorku skarży się też na uporczywe bóle głowy. W najbliższych dniach czeka go seria badań.