Zgasł olimpijski płomień. Złowieszczy przesąd

Płomień zgasł - to zły omen

Tradycyjnym elementem igrzysk jest olimpijski płomień. Niestety on również przegrał walkę z pogodą. Zgodnie z tradycją ogień powinien palić się do końca igrzysk. Według doniesień medialnych organizatorzy Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie wyjaśniają już przyczyny tego zdarzenia. Mają oni także pracować nad tym, by nie dopuścić do podobnej sytuacji w przyszłości.