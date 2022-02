Niemieckie media o igrzyskach w Pekinie. To nie powinno było się stać

"Koronawirus zmienia sportową rywalizację w loterię, bo sportowcy, mimo rygorystycznych przepisów higienicznych, mogą się w każdej chwili zarazić albo i nie. Poza tym pandemia ograbia to święto międzynarodowego porozumienia z kontaktów. Bez publiczności, bez spotkań ludzi z różnych kontynentów igrzyska tracą swój istotny cel. Także sportowcy nie będą mieli prawie żadnej okazji, aby spotkać się poza areną. Prawdopodobnie byłoby lepiej, by olimpijski ogień zapłonął rok później. Jeszcze większej wagi są systematyczne naruszenia praw człowieka przez Chiny w Tybecie, wobec Ujgurów, brutalne postępowanie z ruchami opozycyjnymi w Hongkongu czy też kompletna cyfrowa inwigilacja. Biorąc to pod uwagę, trzeba stwierdzić, że Pekin nie powinien był dostać tych igrzysk" - czytamy we "Frankfurter Rundschau".