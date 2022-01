Xi Jinping powstrzyma Putina? Miał prosić go o opóźnienie inwazji na Ukrainę

W połowie grudnia podczas rozmowy z Władimirem Putin Xi Jinping miał nazwać go "starym przyjacielem". Z kolei rosyjski przywódca wskazał, że Chiny i Rosja wykazują się "odpowiedzialnym, wspólnym podejściem do rozwiązywania pilnych problemów globalnych". Bloomberg podał, że to właśnie w czasie tej rozmowy prezydent Chin miał prosić Putina, by nie atakował Ukrainy przed oraz w trakcie zbliżających się igrzysk.