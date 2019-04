Polacy budują szkołę w Tanzanii. Dołącz do zbiórki na PolakPotrafi.pl

40-tysięczny obóz dla uchodźców, który przekształca się w miasto, ponad 300 dzieci, które czekają na rozpoczęcie nauki i 150 tys. zł, których brakuje, aby dokończyć szkołę w Ulyankulu, w Tanzanii.

Jednym z miejsc, do którego trafili jest Ulyankulu - obóz dla uchodźców, który rozrósł się do rozmiaru 40-tysięcznego miasta. Żyją tam już kolejne pokolenia. Mieszkańcy pracują i zakładają rodziny. Przyznają jednak, że najbardziej palącymi dla nich problemami jest brak wody oraz ograniczony dostęp do edukacji.